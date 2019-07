Di Maio: Piena fiducia in Tria e Conte

di scp

Milano, 26 lug. (LaPresse) - "Io ho piena fiducia in Giovanni e Giuseppe, anche perchè so che porteranno avanti le nostre proposte". Così il vicepremier Luigi Di Maio a Sky Tg24. "Si parla di scarsa fiducia in Tria e Conte, ma con la trattativa con l'Ue hanno scongiurato la procedura di infrazione", aggiunge, "abbiamo un spread basso grazie al loro lavoro".

