Def, risoluzione maggioranza: Salta assegno unico, riferimento a 'strumenti famiglie'

Roma, 9 ott. (LaPresse) - La risoluzione di maggioranza sulla Nadef, che verrà votata dall'Aula del Senato, impegna il Governo nel corso del prossimo triennio di programmazione "al riordino e all'unificazione degli strumenti esistenti per la valorizzazione eil sostegno delle responsabilità familiari e genitoriali". Rispetto a precedenti versioni circolate negli ultimi giorni, il documento non contiene riferimenti espliciti all'introduzione di un assegno unico per i figli.

