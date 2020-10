Coronavirus, De Micheli: Fase diversa da marzo, evitare lockdown

di dab

Roma, 27 ott. (LaPresse) - Rispetto allo scorso mese di marzo "oggi siamo in una fase diversa e dobbiamo cercare di fare di tutto per evitare il lockdown, che metterebbe in ginocchio l'economia". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ai microfoni di 'diMartedì', su La7.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata