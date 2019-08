Bonafede: Lega vuole raddoppiare Csm, per me è una richiesta folle

di dab

Milano, 1 ago. (LaPresse) - "La Lega propone di raddoppiare i Csm, uno per i pubblici ministeri e uno per giudici. A me sembra oggettivamente folle fare una richiesta del genere di questi tempi". Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in una diretta Facebook.

