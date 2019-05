Berlusconi risponde alle terapie: dimissioni previste per lunedì

Il Presidente Berlusconi, in terza giornata postoperatoria, risponde perfettamente alle terapie. I professori Zangrillo e Rosati mantengono la previsione di dimissioni in sicurezza per la giornata di lunedì, a meno di una settimana dall'intervento chirurgico in urgenza.

Nel frattempo, nel corso di un'intervista a Sky, Luigi Di Maio fa gli auguri "di pronta guarigione" al leader di Forza Italia.



