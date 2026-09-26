Vannacci posta una foto ritoccata di Siracusano con una scollatura: la t-shirt ‘scompare’

Scoppia la polemica dopo un post pubblicato ieri dal leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, in vista delle elezioni suppletive di Reggio Calabria, dal titolo ‘Reggini, andate a votare!’. In una foto fatta con l’AI, accanto a Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, e a Claudio Lotito, senatore di FI e patron della Reggina e della Lazio, c’è anche la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, Matilde Siracusano, rappresentata con una scollatura anziché con una maglietta bianca sotto la giacca floreale, come nella foto originale che si trova sul profilo Instagram dell’esponente azzurra.

Tajani: “Attacco a Siracusano volgare, classico esempio moralista senza morale”

L’attacco a Matilde Siracusano è volgare e inaccettabile e dimostra la scarsezza di contenuti politici da parte di chi l’ha escogitato.Ritoccare una foto per cercare di ridicolizzare l’avversario politico è disonorevole per chi predica il rispetto delle regole.E’il classico… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) September 26, 2026

“L’attacco a Matilde Siracusano è volgare e inaccettabile e dimostra la scarsezza di contenuti politici da parte di chi l’ha escogitato. Ritoccare una foto per cercare di ridicolizzare l’avversario politico è disonorevole per chi predica il rispetto delle regole. È il classico esempio del moralista senza morale”. Lo scrive su X il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, dopo la foto ritoccata dell’esponente azzurra, Matilde Siracusano, pubblicata su Facebook dal leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci.

Carfagna: “Foto fake Siracusano toglie dubbi su maschilismo Vannacci”

“Se ancora ci fosse qualche dubbio sul maschilismo di Roberto Vannacci e del suo partito, ora è caduto. Per schernire il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, Vannacci pubblica una foto della sua compagna, la Sottosegretaria Matilde Siracusano, con una profonda scollatura creata artificialmente. È un’aggressione intollerabile e un atto di bullismo sessista senza precedenti nella nostra politica. Nessuno si sognerebbe mai di pubblicare foto manipolate della moglie e delle figlie di Vannacci per attaccarlo politicamente. L’idea della donna che il generale propone è inaccettabile e, per quanto mi riguarda, rappresenta uno degli aspetti più pericolosi del suo programma politico. Mi batterò con tutte le mie forze perché questa visione retriva e umiliante non passi e spero in una mobilitazione collettiva di donne e uomini indisponibili ad arretrare rispetto a un traguardo di civiltà. Non sarà un esaltato qualunque a mettere in discussione quello che faticosamente abbiamo conquistato. Alla sottosegretaria Siracusano va tutta la mia solidarietà”. Così Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati.