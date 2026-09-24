Dl Scuola, al via il Consiglio dei ministri: multe fino a 1000 euro per chi indossa il burqa in classe – La diretta

È iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno della riunione, tra le altre cose, la bozza del dl Scuola, un decreto legge in materia di giustizia e un altro che riguarda i veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5.
Punti chiave
- Dl giustizia, bozza: poteri del procuratore antimafia e antiterrorismo anche in procedimenti per minorenni
- Quasi 17,5 milioni per potenziare le competenze linguistiche
- Multe fino a 1000 euro per chi indossa il burqa a scuola
- Tetto del 30% di stranieri nelle classe prime
- Al via il Cdm, sul tavolo dl su scuola, giustizia e veicoli Euro5
‘Interventi urgenti in materia di poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori’. Recita così l’art.3 del decreto legge recante ‘misure urgenti in materia di giustizia’, provvedimento all’ordine del giorno dell’odierno Consiglio dei ministri. Nella relazione illustrativa che accompagna la bozza del dl viene spiegato che “si è ritenuto necessario e urgente confermare e esplicitare i poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori, attesa la sempre maggior rilevanza che assume oggi il coinvolgimento di minori in fenomeni di criminalità grave”.
Nel dettaglio, si legge ancora, “con questa disposizione si è introdotto un nuovo comma 4-ter nell’art. 371-bis c.p.p., che intende esplicitare, attesa la sempre maggior rilevanza che assume oggi il coinvolgimento di minori in fenomeni di criminalità grave, che i poteri attribuiti al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si esercitano anche nei procedimenti a carico di imputati minorenni. Si vuole, così, dare preciso rilievo normativo ad un principio già ricavabile, in via interpretativa, dal tenore del comma 1 dell’articolo 371-bis del codice di procedura penale. È evidente, infatti, che, ragionando diversamente, si perverrebbe all’effetto paradossale di impedire l’operare di utili strumenti di coordinamento, impulso e collaborazione esclusivamente in ragione del fatto che l’indagato o uno degli indagati, visto il limite alla connessione di cui all’art. 14 del codice di procedura penale, è minorenne”.
L’intervento, viene rimarcato nella relazione illustrativa, “mira a consentire anche alle procure minorili, nei casi di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, di fruire del supporto di magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e alle direzioni distrettuali antimafia, oltre che di magistrati addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale, nei procedimenti relativi ai delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale, anche quando riguardano minorenni”.
Inoltre, si conclude, “in modo connesso si è intervenuti anche sulla disciplina delle applicazioni, dettata in termini speciali dal codice antimafia, per adeguarne il contenuto alle esigenze ora indicate”.
Quasi 17,5 milioni di euro per il potenziamento delle competenze linguistiche. Lo si legge nella bozza del dl Scuola.
“Nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito – si legge nella bozza – è istituito un fondo, con una dotazione di euro 3.400.000 per l’anno 2027 e di euro 14.139.760 a decorrere dal 2028, destinato alle istituzioni scolastiche nelle quali, anche a seguito dell’adozione delle misure previste dal presente articolo, non sia possibile assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1, per il finanziamento di attività extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana, da ripartire tra le medesime istituzioni scolastiche con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito”.
“E’ fatto divieto di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari delle istituzioni scolastiche e a quelle previste nell’ambito dei rapporti Scuola famiglia con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto. La violazione di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro”. Lo si legge nella bozza del dl Scuola in discussione in Consiglio dei ministri. “Salvo che il fatto costituisca reato, quando la violazione è commessa da un minore la sanzione amministrativa pecuniaria si applica anche all’esercente la responsabilità genitoriale”, si legge ancora nella bozza.
“Al fine di garantire un’equilibrata composizione delle classi, funzionale alla qualità dell’azione educativa e didattica, alla piena fruizione del diritto allo studio e alla integrazione degli studenti stranieri, le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, provvedono, a decorrere dall’anno scolastico 2027/28, a costituire le classi iniziali della Scuola primaria, della Scuola secondaria di primo e di secondo grado secondo criteri di equa distribuzione degli alunni e degli studenti, in modo che: nella Scuola primaria, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di Scuola dell’infanzia, non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima; nella Scuola secondaria di primo e di secondo grado, il numero degli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima”. È quanto si legge in una bozza del dl Scuola.
E’ iniziato a palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno della riunione, tra le altre cose, il decreto legge recante “misure urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2026/2027, per l’accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnr) di competenza del ministero dell’Istruzione e del merito, per la promozione dell’integrazione degli studenti stranieri nell’ambito scolastico nonché in materia di formazione superiore e ricerca”.
Sul tavolo del Cdm anche altri due dl: uno con misure urgenti in materia di giustizia, l’altro recante “misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5”.