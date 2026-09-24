Damiano David e Dove Cameron oggi sposi a Montalcino

Tantissimi curiosi, fan e fotografi oggi a Montalcino per il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron. Il cantante e compagna si sposano infatti nel comune in provincia di Siena. A celebrare il rito civile è il sindaco della città resa famosa dal Brunello, Silvio Franceschelli: la cerimonia è in programma alle 18 nelle sale affrescate dello storico Palazzo Comunale. E’ stata allestita ai piedi del Palazzo una lunga distesa di ortensie e fiori bianchi. Dalla cerimonia – nella stessa struttura che nel 2022 fece da sfondo alle nozze di Paola Turci e Francesca Pascale – si passerà poi alla festa blindata a Castiglion del Bosco.

Preparativi per il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron a Montalcino (Foto Ginevra Fatarella / LaPresse)

La storia d’amore di Damiano David e Dave Cameron

Il frontman dei Maneskin e la cantante e attrice americana si sono conosciuti nel 2022 agli Mtv Vma’s, quando entrambi erano tra i candidati per il premio Best New Artist. All’epoca però David era fidanzato con Giorgia Soleri. I due, che insieme contano oltre 50 milioni di follower sui social, poi si sono rivisti l’anno successivo allo stesso evento e da lì hanno approfondito la loro conoscenza sfociata poi in una storia d’amore.