Emma Bonino trasferita in struttura privata

Emma Bonino è stata dimessa dall’ospedale e trasferita in una struttura privata. È quanto si legge nel bollettino medico diffuso oggi: “Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito di Roma ad è stata trasferita in una struttura privata, sulla base di quanto concordato tra il medico curante di Bonino, Claudio Santini, e i medici del Santo Spirito. La situazione resta delicata. I familiari chiedono rispetto e massimo riserbo circa la struttura presso la quale è stata trasferita”.