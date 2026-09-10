Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 10 settembre 2026

Ultima ora

Emma Bonino trasferita in struttura privata

Emma Bonino trasferita in struttura privata
Emma Bonino (Foto LaPresse/Mauro Scrobogna)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

La situazione resta delicata

Emma Bonino è stata dimessa dall’ospedale e trasferita in una struttura privata. È quanto si legge nel bollettino medico diffuso oggi: “Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito di Roma ad è stata trasferita in una struttura privata, sulla base di quanto concordato tra il medico curante di Bonino, Claudio Santini, e i medici del Santo Spirito. La situazione resta delicata. I familiari chiedono rispetto e massimo riserbo circa la struttura presso la quale è stata trasferita”.

© Riproduzione Riservata