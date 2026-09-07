Home > Politica > Emma Bonino ricoverata al Santo Spirito di Roma: crisi respiratoria, è lucida e vigile

Emma Bonino è ricoverata all’ospedale Santo Spirito di Roma. La leader di +Europa è stata trasportata d’urgenza in ambulanza in pronto soccorso. Lo si apprende da fonti vicine all’ex ministro degli Esteri. Emma Bonino era già stata ricoverata in terapia intensiva il 1 dicembre del 2025, in codice rosso dopo aver accusato un malore. A quanto si apprende da fonti sanitarie la storica leader dei Radicali, arrivata in ospedale in codice rosso, sarebbe in condizioni gravi. Emma Bonino in questi minuti si sta sottoponendo ad alcuni esami.

Emma Bonino si trova attualmente al pronto soccorso dell’Ospedale Santo Spirito di Roma. Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria. Resta vigile e lucida. È quanto riferisce il medico curante Claudio Santini che è in contatto costante con i medici del Santo Spirito

Calenda: “Comunità di Azione è vicina a Bonino, tieni duro”

La vicinanza mia personale e di tutta la comunità di @Azione_it ad Emma Bonino. Tieni duro. https://t.co/rssMO5roWr — Carlo Calenda (@CarloCalenda) September 7, 2026

“La vicinanza mia personale e di tutta la comunità di Azione ad Emma Bonino. Tieni duro”, ha scritto su X il leader di Azione, Carlo Calenda, commentando la notizia del ricovero in ospedale a Roma per la storica leader dei Radicali.