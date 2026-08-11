Il comune di Riccione querela la Lega di Salvini per un video sui migranti a Ceuta. La replica: “Era solo un meme”

Botta e risposta tra il Comune di Riccione e la Lega a causa di un video apparso nei giorni scorsi sul canale TikTok denominato ‘Legaofficial’. La vicenda, ricorda l’amministrazione, ha preso avvio il 6 agosto con la pubblicazione in rete di un filmato, contenente immagini relative a Ceuta, “spacciato per uno scenario distopico ambientato su una fittizia spiaggia riccionese popolata esclusivamente da persone con la pelle nera, accompagnato dalla scritta in sovraimpressione: ‘Pov. E’ il 2030, sei in spiaggia a Riccione e Matteo Salvini non è ministro dell’Interno’. Il contenuto ha superato le 500.000 visualizzazioni”.

Ieri l’amministrazione della località balneare romagnola ha quindi annunciato di aver conferito mandato formale alla propria Avvocatura per sporgere una denuncia-querela per diffamazione aggravata a mezzo social nei confronti dei responsabili della realizzazione e diffusione del video. “Contestualmente all’azione penale – si legge sul sito del Comune -, l’Ente promuoverà un’azione civile per il risarcimento del danno all’immagine e del pregiudizio recato al brand turistico della città, con una richiesta risarcitoria quantificata in un milione di euro. La decisione giunge a tutela del decoro e dell’onore della comunità riccionese, illegittimamente utilizzata per veicolare messaggi a sfondo discriminatorio a fini di propaganda politica”. La presa di posizione di Riccione ha quindi innescato oggi la replica del partito di Matteo Salvini che, attraverso una nota a firma del team comunicazione della Lega, ha precisato che l’account su TikTok è il canale ufficiale del Carroccio sulla piattaforma e che il video diffuso è “un meme” che “per sua stessa natura può giocare sull’ironia, sul paradosso e sull’accostamento volutamente irreale tra immagini, luoghi, situazioni e contesti differenti”.

“Chiunque abbia dimestichezza con TikTok – prosegue la nota firmata dall’admin di ‘Lega TikTok’ – conosce perfettamente il funzionamento di questo tipo di contenuti. In precedenti occasioni, nei propri meme Lega TikTok ha rappresentato l’abbattimento della Torre Eiffel (nel caso il sindaco di Riccione volesse solidarizzare anche con il sindaco di Parigi), fatto danzare gatti e parlare cani, coinvolto supereroi. In nessuno di questi casi qualcuno ha parlato di ‘video fake’”. “Proprio perché si tratta di un meme – viene ancora rimarcato -, è evidente che quella mostrata nel video non sia la spiaggia di Riccione. Le immagini utilizzate si riferiscono a quanto accaduto a Ceuta e la prospettiva indicata nel video, ‘POV’, acronimo di Point of View, è esplicitamente ambientata nel 2030. Si tratta dunque della rappresentazione di un futuro distopico: quanto avvenuto in Spagna rappresenta un monito di ciò che potrebbe accadere all’Italia e a tutta l’Europa se non si difendono i confini, come chiede la Lega, e se si spinge sull’immigrazione senza regole, come vuole la sinistra. Riccione è stata presa ad esempio in quanto celebre località balneare italiana, ma il messaggio riguarda evidentemente tutte le coste del Paese. È proprio perché non vogliamo che Riccione, o qualsiasi altra località italiana, diventi così in futuro che la Lega ha lanciato questo messaggio”.

Infine, specifica la nota, “non c’è alcunché di razzista nel video: le immagini utilizzate sono reali e documentano quanto accaduto a Ceuta. È quindi erroneo definirlo un ‘video fake’, come fatto da alcune testate: non c’è alcun fotomontaggio e non sono state utilizzate immagini generate o alterate attraverso l’intelligenza artificiale. Non c’è inoltre alcun intento discriminatorio: il contenuto riguarda il tema dell’immigrazione irregolare e delle politiche di controllo dei confini. TikTok prevede regole specifiche contro i contenuti di odio e discriminazione e interviene sui contenuti che violano i propri standard. Il video in questione è regolarmente presente sulla piattaforma”. In conclusione, scrive la Lega con un pizzico di ironia, “ringraziamo per l’attenzione e l’amministrazione comunale di Riccione per l’ondata di pubblicità riservata gratuitamente alla pagina Lega TikTok, che da dicembre è ininterrottamente la pagina di partito con la maggiore crescita in Italia sulla piattaforma”.