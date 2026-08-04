Ceuta, ragazzino di 12 anni supplica i militari di non rimpatriarlo in Marocco

Immagini strazianti quelle riprese a Ceuta: un ragazzino di 12 anni non accompagnato, in lacrime, supplica gli agenti dell’esercito spagnolo di non riportarlo in Marocco. A pochi metri dal confine un tenente colonnello ha poi interrotto il rimpatrio a seguito delle pressioni esercitate dai residenti locali che hanno fatto notare che il piccolo fosse minorenne e da solo. Il 12enne è stato quindi affidato alla Guardia Civil spagnola. Secondo quanto riferito da Associated Press, i minori costituiscono una parte consistente dei 3.000-5.000 migranti che sono riusciti a evitare l’espulsione da Ceuta, rispetto ai 60.000 iniziali che avevano attraversato il confine.