Milano, Minelli (Anpi): "Rastrellamenti? Vannacci è un fascista"

“Vannacci è un fascista e come tale il mio giudizio è già in questa parola. Quando sento parlare di rastrellamenti penso che mio papà che è stato partigiano, si rivolta nella tomba. Noi pensavamo di non sentire più parole drammatiche come la remigrazione che vuole dire deportazione, sentire parola guerra, purtroppo ci stiamo abituando, questa è la cosa drammatica, non possiamo accettare l’indifferenza di fronte a questi fenomeni”. Così il presidente provinciale dell’Anpi di Milano, Primo Minelli, a margine delle commemorazioni per l’eccidio nazifascista di Piazzale Loreto del 10 agosto 1944, sulle parole del leader di Futuro Nazionale che, presentando il candidato sindaco a Milano, Carmelo Burgio, aveva parlato di ‘rastrellamenti’ a Rogoredo.