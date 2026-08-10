Comunali Milano 2027, Fiano (Pd):"Rastrellamenti? Uno schifo, Burgio prenderà sonora sconfitta"

“Penso che il candidato di Vannacci prenderà una sonora sconfitta, ma siamo in democrazia e ogni partito ha diritto di candidare chi vuole. Parlare di rastrellamenti è uno schifo. C’è chi i voti li cerca parlando alla pancia delle persone, la solita ricetta della destra di parlare alle paure delle persone. Vannacci ha capito che in questo momento premere l’acceleratore sulle cose più estreme può fare recuperare voti nell’estrema destra. Rastrellamento ricorda il 10 agosto 1944, sono parole terribili di chi non appartiene alle radici democratiche e antifasciste della nostra costituzione né della nostra città”. Così il dem Emanuele Fiano, a margine delle commemorazioni per l’eccidio nazifascista di Piazzale Loreto del 10 agosto 1944, sulle parole del leader di Futuro Nazionale che, presentando il candidato sindaco a Milano, Carmelo Burgio, aveva parlato di ‘rastrellamenti’ a Rogoredo.