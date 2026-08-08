Milano, Vannacci: “Carmelo Burgio candidato sindaco. Saprebbe come rastrellare Rogoredo”

Roberto Vannacci presenta Carmelo Burgio come candidato sindaco di Milano per Futuro Nazionale. “E’ un generale dei carabinieri, di corpo d’armata, è un uomo delle istituzioni. Sono sicuro che girerebbe Milano come un calzino. Se ci chiediamo come si fa a rastrellare Rogoredo, sicuramente Burgio saprebbe come fare. Per poi passare a Scampia e altri luoghi dove si deve far tornare la sovranità dello Stato”, ha detto Vannacci al Caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. “Sono certo che con Burgio Milano possa tornare la città della Madonnina, non quella dei maranza”, ha aggiunto.