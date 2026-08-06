Dove vanno i politici in vacanza: le ferie dei leader da Mattarella in giù

Con le Camere che si apprestano a chiudere i battenti, anche per la politica è tempo di pensare alle vacanze. Le massime cariche dello Stato e i leader di partito non rinunciano a un periodo di riposo, in qualche caso intervallato da appuntamenti pubblici o comizi (tanto per stare in allenamento). Del resto, da settembre partirà una lunga campagna elettorale che condurrà verso le politiche del 2027 ed è d’obbligo ricaricare le batterie.

Le vacanze del presidente della Repubblica

Partendo dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha scelto ancora una volta le montagne delle Dolomiti: da sabato è atteso a Siusi, in Alto Adige, più precisamente a Villa Ausserer, centro dell’esercito dove già negli anni passati ha trascorso giornate all’insegna del relax e della passeggiate sui sentieri alpini.

Le ferie di Meloni

Attesa invece in Puglia, come da tradizione, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che – dal poco che filtra – dovrebbe trascorrere alcuni giorni di vacanza nella regione che ormai da anni la ospita nel mese di agosto. Il ‘buen retiro’ della premier potrebbe essere ancora la Masseria Beneficio a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. La Valle d’Itria d’altronde è uno dei posti del cuore della premier, già luogo di riposo assieme alla famiglia in passato. Come ricordato di recente da Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute e riferimento di FdI nella regione, Meloni “ama la Puglia, l’ha scelta per le sue vacanze negli ultimi sette anni” e “sarà presente il 21 agosto all’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo” allo Stadio Iacovone di Taranto. E dopo due settimane, il 4 settembre, l’inquilina di palazzo Chigi tornerà di nuovo in Puglia per partecipare all’evento che FdI organizzerà al porto di Bari per celebrare il traguardo tagliato dal governo, che proprio quel giorno diventerà l’esecutivo più longevo della storia repubblicana.

I presidenti di Camera e Senato

Ferie al Sud anche per i presidenti di Camera e Senato. Lorenzo Fontana trascorrerà come d’abitudine un periodo di riposo sul Gargano, in Puglia. Ignazio La Russa – dopo la trasferta istituzionale in Belgio per ricordare la tragedia di Marcinelle, oggi e domani – passerà le vacanze a Ragalna, in Sicilia: nella località in provincia di Catania La Russa trascorre la villeggiatura fin da giovane e dal 2025 ne è cittadino onorario. A fine mese lì si terrà tra l’altro la seconda edizione di Etna Forum, la tre giorni ideata proprio dal presidente del Senato.

I vicepremier e gli altri leader

Quanto agli altri leader politici, il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a quanto viene riferito opterà come tutti gli anni per il suo buen retiro di Fiuggi. L’altro vicepremier, il leader della Lega Matteo Salvini, cercherà invece di unire l’utile al dilettevole: prima quattro giorni a cavallo tra Firenze e Forte dei Marmi, complice l’intervento al festival La Versiliana previsto venerdì 14 agosto; poi cinque giorni in montagna a Pinzolo, preceduti da un paio di comizi.

Poche notizie filtrano invece sulle vacanze dei leader dell’opposizione. Massimo riserbo sulle ferie della segretaria del Pd Elly Schlein, mentre del leader M5S Giuseppe Conte si sa che passerà qualche giorno nella natia Puglia per far visita alla madre e alla sorella, per poi spostarsi in montagna. Più dettagliato è il programma dei co-leader di Avs: Nicola Fratoianni si muoverà tra Umbria, Puglia e Grecia, mentre Angelo Bonelli volerà in Canada, nel Quebec. Il leader di Azione, Carlo Calenda, reduce da una viaggio in Uzbekistan con la famiglia, trascorrerà il resto del periodo estivo tra la Maremma e Roma. Vacanze italiane anche per Matteo Renzi che trascorrerà le ferie in famiglia, tra la Versilia e la Sardegna. Sull’isola – in attesa della sfida ‘sportiva’ tra i due in calendario per il 17 ottobre – potrebbe incrociare il generale Roberto Vannacci: “Ho la mia seconda casa che è in Sardegna e in genere cerco di ritornare in quella terra fantastica. Non a Porto Cervo – precisa il segretario di Futuro nazionale – ma nel sud”.