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lunedì 3 agosto 2026

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Migranti, fonti del Viminale: “Nel 2026 crollo degli sbarchi irregolari, -55% rispetto all’anno scorso”

Migranti, fonti del Viminale: “Nel 2026 crollo degli sbarchi irregolari, -55% rispetto all’anno scorso”
Foto Cecilia Fabiano/LaPresse 18 settembre 2023 Lampedusa, Italia – cronaca – Migranti, emergenza umanitaria sull’isola di Lampedusa. Nuovo arrivo di 190 migranti provenienti dal Ghana su una barca della Guardia Costiera. Nella foto: l’arrivo dei migranti soccorsi al porto di Lampedusa tra due barche di turisti September 18, 2023 Lampedusa, Italy – News -Migrants, humanitarian emergency on the island of Lampedusa. New arrival of 190 migrants from Ghana on a Coast Guard boat. In the pic: the arrival of rescued migrants at the Lampedusa port between two boat of tourist
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Il ministro degli Esteri spagnolo Albares aveva attaccato il governo Meloni, definendo l’Italia come ‘inondata’ di migranti

“In Italia da gennaio di questo anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni. Si tratta di un calo del 55% rispetto all’anno scorso e di circa l’82% rispetto al 2023 primo anno di insediamento del nostro Esecutivo che dovette fronteggiare una situazione ereditata da precedenti governi che era completamente fuori controllo. Quanto alla presunta ‘invasione’ di Lampedusa, al momento sono presenti 98 migranti sull’isola e da tempo non si vive nessuna situazione di emergenza sul posto”. Lo si apprende da fonti del Viminale. 

In giornata, il ministro degli Esteri spagnolo Albares aveva attaccato il governo Meloni, definendo l’Italia come ‘inondata’ di migranti e l’esecutivo incapace di gestire in maniera ottimale il flusso. Secondo Albare, l’Italia è il Paese “con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa, non è capace di risolvere la situazione, come ha fatto invece la Spagna”.

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