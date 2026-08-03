Migranti, Madrid attacca il governo Meloni: “Non è stato all’altezza, l’Italia è inondata”

“Ci sono stati governi che non sono stati all’altezza” della situazione, e “il governo italiano è stato uno di questi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares, parlando della crisi a Ceuta in un’intervista alla tv pubblica spagnola Tve. “Ci sono stati anche politici e partiti non all’altezza”, “io esigo e chiedo unità, di tutte le forze politiche e di tutti gli europei attorno a Ceuta e Melilla” che sono “città spagnole ed europee”, ha proseguito il ministro. Albares ha sostenuto che Ceuta e Melilla “non sono mai state minacce per lo spazio Schengen”, mentre sì lo sono stati “altri spazi europei e la Spagna è sempre stata solidale”. “Quando ci sono state crisi, ripetute, a Lampedusa, perché il governo italiano non riesce a gestire” la situazione, “o alla frontiera con la Bielorussia o l’esodo dei siriani, la Spagna è stata sempre solidale, politicamente e nei fatti”, ha difeso Albares.

Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l’Italia, ha affermato che l’Italia è “inondata dai migranti”. “L’Italia è sommersa di migranti a Lampedusa” ed è il Paese “con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa, non è capace di risolvere la situazione, come ha fatto invece la Spagna”, ha detto Albares intervistato alla tv pubblica spagnola Tve, affermando che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. “Piacerebbe all’Italia risolvere la situazione a Lampedusa”, ha proseguito il capo della diplomazia spagnola, affermando che in Italia sono arrivati negli anni talmente tanti migranti al punto che la Spagna ha dovuto accoglierne una parte.

Il governo Sanchez evita le critiche al Marocco: “Collaborato ai rimpatri”

Il governo spagnolo non vuole puntare il dito contro il Marocco per l’afflusso massiccio di migranti a Ceuta. Il ministro degli Esteri, José Manuel Albares, alla domanda se il Paese africano sia un partner affidabile dopo l’accaduto ha affermato: “Mi rimetto ai fatti. E i fatti sono che fin dall’inizio il Marocco ha offerto la sua cooperazione per cercare di prevenire questo flusso di persone e, soprattutto, per garantirne il rimpatrio immediato”.

Albares ha riconosciuto che il massiccio afflusso di migranti a Ceuta negli ultimi giorni è “altamente insolito“, ma ha sottolineato che “fin dall’inizio” il Marocco ha offerto la sua “cooperazione” per cercare di “prevenire” questo flusso di persone e, soprattutto, per garantirne il rimpatrio immediato, “come sta effettivamente accadendo”. “La stragrande maggioranza di coloro che sono entrati è già tornata in Marocco e Rabat continua a offrire la sua cooperazione affinché ogni singola persona entrata possa tornare”, ha sostenuto nel corso dell’intervista. Albares ha attribuito la crisi nella città autonoma a un’attività “insolita” sui social media che ha “amplificato e distorto” la sentenza della Corte Suprema sui rimpatri. Ha inoltre posto in evidenza la “sincronizzazione del movimento reazionario internazionale, che si è subito mobilitato per amplificare l’accaduto”. “E anche per diffondere menzogne e notizie false sull’area Schengen, sulla sua integrità e sulle azioni della Spagna”, ha aggiunto.