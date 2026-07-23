Vannacci sfida di nuovo Renzi: “Il 17 ottobre in Sardegna gara di nuoto e poi maratona”

Continua il botta e risposta social fra il leader di Italia viva, Matteo Renzi, e il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci.

“Renzi replica nello sport e nelle sfide il suo essere nella vita politica: la totale inconsistenza e inaffidabilità. Se non sei allenato e hai paura, perché mi hai sfidato? Solo per aumentare le visualizzazioni del tuo profilo? Per fare lo smargiasso? Per far parlare di te? Facci sapere cosa vuoi fare. Io sono sempre disponibile e mantengo la parola data. 3 NM (miglia nautiche, ndr) a nuoto (da Kraken sei nel tuo ambiente) e Maratona completa, senza soluzione di continuità. 17 ottobre, Sardegna. Seguiranno dettagli organizzativi”, scrive su Instagram Vannacci.

Il video al mare di Vannacci e l’ironia sulla Leopolda

Il leader di Futuro nazionale in un video girato mentre fa il bagno al mare dice: “Come al solito Renzi accampa scuse: ‘Il 4 ottobre non posso, c’è la Leopolda‘, ‘l’antifascismo’, ‘i gay’. E va bene, allora noi rilanciamo come al solito”. E ancora: “Io ti aspetto in Sardegna il 17 ottobre. E porta anche la Leopolda che magari ci piace oppure il 17 ottobre avrai la Leonarda? Facci sempre, Matteuccio, io sono sempre disponibile”.

Ma questa è solo l’ultima puntata di una sfida social, inizialmente lanciata da Renzi in occasione de ‘La Partita del Cuore’ all’ex generale, che ha avuto un seguito di repliche e controrepliche con video pubblicati sui rispettivi profili su Instagram e X. “Vannacci mi risponde e propone di fare le cose a metà: non riesce a fare la Maratona intera. A forza di flirtare con Salvini e Tajani mi sa che si è rammollito pure il Generale”, ha scritto su X nelle ultime ore l’ex presidente del Consiglio.