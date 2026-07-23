Genova, militante di Futuro Nazionale cancella il nome di Carlo Giuliani dalla targa di Piazza Alimonda

Polemica social tra Roberto Vannacci e la sindaca di Genova, Silvia Salis. Il fondatore e leader di Futuro Nazionale ha attaccato la prima cittadina con un post su Facebook in cui ha pubblicato anche la foto di un militante del suo partito che cancella dalla targa in Piazza Alimonda il nome di Carlo Giuliani, il 23enne ucciso da un carabiniere il 20 luglio 2001 durante il G8 di Genova.

“Le priorità del sindaco di Genova. Evidentemente il sindaco Salis era troppo impegnata in altre faccende e riconferire decoro alla propria città non rientra nelle sue priorità. Poco male… ci ha pensato qualcun altro”, ha scritto Vannacci. “Chissà quanto ci metterà a far ripulire la minaccia di morte e l’incitazione alla violenza reale nei miei confronti che da giorni campeggia nella sua città dove libertà e diritti, a parole, rappresentano la principale priorità dell’amministrazione comunale”, ha aggiunge l’ex militare, riferendosi alla scritta ‘Diserta, spara al Generale’ apparsa in un altro muro della città e visibile in uno degli scatti pubblicati sui social.