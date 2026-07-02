Regione Marche, consiglio regionale il 7 luglio

All’ordine del giorno interrogazioni, interpellanze e proposte di mozione su tematiche di attualità. Iscritte anche diverse proposte di legge per scadenza dei termini. Diretta streaming dei lavori sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 7 luglio a partire dalle ore 10. All’ordine del giorno interrogazioni, interpellanze e proposte di mozione su tematiche di attualità. Iscritte anche diverse proposte di legge ai sensi dell’articolo 86, comma 13 del Regolamento interno. Diretta streaming dei lavori sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche. Segue ordine del giorno completo della seduta assembleare di martedì 7 luglio.

Interrogazioni a risposta immediata;

Interrogazioni:

n. 241 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Mancinelli, Seri, Nobili, Caporossi, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini “Riordino degli Istituti Tecnici e filiera “4+2”, valutazioni sulle ricadute per il sistema scolastico marchigiano e iniziative della Giunta Regionale alla luce della mobilitazione sindacale in atto anche nella regione Marche”;

n. 242 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini “Criticità derivanti dal riordino della rete scolastica degli istituti tecnici e iniziative della Regione Marche”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

n. 250 a iniziativa dei Consiglieri Seri, Caporossi, Ruggeri “Attuale situazione di sottodimensionamento della stazione di comando dei Carabinieri di Cagli”;

a iniziativa dei Consiglieri Seri, Caporossi, Ruggeri “Attuale situazione di sottodimensionamento della stazione di comando dei Carabinieri di Cagli”; n. 201 a iniziativa del Consigliere Nobili “ Calo delle imprese agricole marchigiane, tutela del reddito agricolo e iniziative regionali in relazione ai possibili effetti dell’accordo Ue-Mercosur”;

a iniziativa del Consigliere Nobili Calo delle imprese agricole marchigiane, tutela del reddito agricolo e iniziative regionali in relazione ai possibili effetti dell’accordo Ue-Mercosur”; n. 134 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Ospedale SS. Carlo e Donnino di Pergola (PU) – quadro dei finanziamenti e garanzie sul reale funzionamento del presidio”;

a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Ospedale SS. Carlo e Donnino di Pergola (PU) – quadro dei finanziamenti e garanzie sul reale funzionamento del presidio”; n. 273 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Problematiche derivanti da modifiche improvvise alle regole per il salvataggio in mare nel litorale pesarese”;

n. 276 a iniziativa dei Consiglieri Vitri. Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini “Nuove disposizioni sul servizio di salvataggio negli stabilimenti balneari marchigiani”; (abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

n. 281 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Incremento delle rette presso le RSA – verifica applicazione DGR 1403/2025 e tutela degli utenti”;

n. 306 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Piergallini e Vitri “Rette a carico degli utenti nelle RSA anziani. Mancato rispetto della normativa regionale”;

n. 307 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Seri, Nobili, Caporossi “Rette a carico degli utenti nelle RSA anziani. Mancato rispetto della normativa regionale”;

n. 332 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Mancinelli, Seri, Caporossi, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri, Nobili “Verifica degli aumenti delle quote a carico degli utenti nelle Residenze Protette per anziani non autosufficienti e demenze a seguito dell’applicazione della DGR n. 1403/2025”; (abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

n. 294 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Piergallini, Vitri “Cure domiciliari nelle Marche”;

n. 209 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini “Crisi del settore della pesca marchigiana e iniziative urgenti a sostegno del comparto”;

n. 278 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Follow up pazienti oncologici – AST Fermo”;

n. 319 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Piergallini “Se la Giunta regionale intenda o meno prevedere ristori per i danni causati dalla grandinata del 3 giugno 2026”;

Interpellanze:

n. 33 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mangialardi, Caporossi, Catena, Cesetti, Mancinelli, Mastrovincenzo, Nobili, Piergallini, Seri “Politiche regionali per i sevizi educativi 0-6 anni”;

Interrogazione n. 182 a iniziativa del Consigliere Nobili “Sistema regionale monitoraggio e coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia (0-6)”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

n. 34 a iniziativa del Consigliere Rossi Prezzario Regionale lavori pubblici”;

Proposta di legge:

n. 8 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Nobili, Ruggeri “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto delle sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024 della Corte Costituzionale”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 2 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 5 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Caporossi, Nobili, Seri, Mangialardi, Piergallini “Disposizioni in materia di tutela delle condizioni retributive e di contrasto al dumping contrattuale negli appalti e concessioni pubbliche ad alta intensità di manodopera”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 6 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Vitri, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Ruggeri “Istituzione di un fondo per l’erogazione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 11 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Disciplina degli interventi regionali in materia di educazione alla parità di genere, all’affettività e alla sessualità consapevole”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Proposta di legge n. 13 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Piergallini, Vitri, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri “Modifica alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale)”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

Mozioni:

Mozione n. 24 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Ruggeri “Applicazione della tutela del trattamento salariale minimo lordo non inferiore a 9 euro l’ora negli appalti pubblici regionali alla luce della scelta del Comune di Pesaro e della Sentenza n. 188/2025 della Corte costituzionale”; Mozione n. 26 a iniziativa del Consigliere Nobili “Urgente approvazione del Piano regionale dei crematori, applicazione della moratoria prevista dalla Risoluzione 23/2021 e attivazione degli strumenti ambientali e sanitari connessi all’area AERCA Ancona–Falconara”;

Mozione n. 30 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Ancora sulla realizzazione di un forno crematorio nel Comune di Ancona”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 33 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri “Sostegno alla zootecnia marchigiana”; Mozione n. 36 a iniziativa del Consigliere Nobili “Rafforzamento e rilancio del ruolo della Consulta regionale per la disabilità quale strumento di partecipazione e co-programmazione delle politiche regionali”;

Interrogazione n. 91 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Catena, Mancinelli, Cesetti, Piergallini, Mangialardi e Vitri “Convocazione Consulta regionale per la disabilità”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 85 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Politiche del governo regionale per il superamento dei ritardi nella refertazione e consegna degli esami istologici”;

Interrogazione n. 282 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Ritardo nella refertazione di esame istologico”;

Interrogazione n. 312 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Segnalazione ritardo nella refertazione di esame istologico”. (abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)