Covid-19, Conte: “Commissione usata per colpire me, la regia è a Palazzo Chigi”

Un Giuseppe Conte decisamente irritato parla ai microfoni di “La Repubblica” a proposito della Commissione Covid, dopo che nelle ultime settimane la stampa più vicina al governo Meloni lo ha più volte tirato in ballo per i contratti e gli appalti stipulati durante la pandemia.

“Siamo ormai in un clima da campagna elettorale, evidentemente hanno individuato in me e nel M5S il pericolo numero uno. E da Palazzo Chigi è arrivato l’ordine ai fidi solidali che siedono in Commissione Covid, grazie anche alla complicità in particolare dei giornali di Angelucci, di screditare la mia persona”, attacca il presidente pentastellato. Sull’avvocato Luca Di Donna precisa: “Leggendo i giornali, apprendo che da anni è stato indagato dalla Procura di Roma e sono stati passati al setaccio tutti i suoi rapporti professionali, senza neppure un rinvio a giudizio”. Poi aggiunge: “Per quanto mi riguarda, non ho mai costituito con lui una società e, da quando sono diventato premier, non ho avuto alcun rapporto anche sul piano personale. Non l’ho mai incontrato, né sono mai stato informato sulla sua attività professionale”.

In merito alla Commissione Covid puntualizza: “Sono anni che ho dato la mia disponibilità a essere audito, solo che a questa disponibilità non è stato dato alcun seguito. Attendo quindi di sapere la data della mia audizione, perché è in corso un gioco sporco che non posso più permettere”.