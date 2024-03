Emanato anche il ddl sulla riforma del mercato dei capitali

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il provvedimento che prevede l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica del Covid. Il Capo dello Stato ha emanato anche il ddl ‘Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti’.

