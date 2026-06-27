Incidente sulla A14: auto si ribalta, muore una donna. Grave il figlio neonato

Tragico incidente questa mattina sull’autostrada A14, in corrispondenza di un cantiere in direzione Bologna. Un’auto con a bordo una famiglia egiziana di sei persone si è ribaltata autonomamente. Secondo i primi accertamenti della Polizia Stradale, all’origine dell’incidente potrebbe esserci un colpo di sonno o una distrazione del conducente.

Nell’impatto è morta una donna, la cui identificazione è ancora in corso. Un neonato di sei mesi è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, finendo in una scarpata profonda circa tre metri: è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice 3. Gli altri quattro occupanti del veicolo sono rimasti feriti e ricoverati in codice 2. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna Sud e il personale dell’Ufficio Infortunistica per i rilievi. Il pubblico ministero è stato informato per autorizzare la rimozione della salma. Al momento sull’A14 è aperta una sola corsia e il traffico procede a rilento.