Napoli, Manfredi: "Troppo facile reperire armi"

“Si è molto affrontato questo tema. Le forze dell’ordine mi dicono sia facilissimo recuperare le armi sia dal mercato nero della camorra sia su internet, nel deep web. La facilità dell’accesso alle armi rappresenta uno degli elementi di maggiore preoccupazione. Bisogna dire che spesso questi ragazzi sono contigui ad ambienti criminali, dove la presenza delle armi è quasi abituale. È un aspetto che va preso in considerazione, ma è un lavoro che debbono fare le forze dell’ordine, ci sono anche tanti sequestri ma questa azione di repressione non è in grado ancora oggi di poter ridurre questo fenomeno”. Lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, intervistato a margine della cerimonia per le celebrazioni dei 10 anni dell’Apple Academy, presso la sede di San Giovanni a Teduccio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.