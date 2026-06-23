Treni: “Ritardi per furti e manomissioni, puntualità sale al 76%”. La stima del Mit

Questa mattina il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini ha riunito al Mit i vertici di FS, Trenitalia, RFI, Anas, FS Engineering e FS security. Dall’incontro, riferisce il Mit, è emerso che, nonostante il record di cantieri attivi (1.300) per migliorare la linea ferroviaria in tutta Italia, il trend di puntualità a giugno di quest’anno (76%) è in netto miglioramento rispetto allo stesso mese del ’25 (69%) e del ’24 (70%). Dai dati si evince anche che manomissioni della rete, furti di rame, che solo nei primi mesi di quest’anno hanno provocato il ritardo di 600 treni, e guasti di convogli di altre compagnie ferroviarie, sono tra le principali cause di ritardo.

Nel corso dei lavori sono stati anche illustrati i rispettivi piani per l’estate che prevedono un potenziamento dei presidi operativi per il monitoraggio della circolazione e la gestione delle criticità. Per quanto riguarda, invece, la rete stradale e autostradale, Anas fa sapere che per favorire la circolazione durante il periodo estivo, ridurrà dal 65% al 90% i cantieri stradali attivi sulla rete Anas, con particolare attenzione alle tratte più critiche del Paese. Infine, Fs Security ha sottolineato come siano in netto calo le aggressioni al personale dei treni (-47%) e gli Illeciti sia sui treni che nelle stazioni con un trend medio del -11%.