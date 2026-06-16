Centrosinistra, primo vertice dei leader: Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni insieme al tavolo

Il primo incontro tra i leader del centrosinistra, più volte evocato negli ultimi mesi, si è finalmente svolto. A darne notizia sono stati gli stessi protagonisti attraverso una fotografia condivisa sui social network, nella quale compaiono la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e i leader di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

La foto condivisa sui social

Lo scatto mostra i quattro esponenti politici seduti attorno a un tavolo, in quella che appare come una riunione dedicata al coordinamento delle opposizioni. L’immagine è stata pubblicata con un post congiunto e ad accompagnare la fotografia è stato soprattutto il messaggio diffuso da Nicola Fratoianni, che ha scritto: “Al lavoro. Per cambiare l’Italia“. Nel post il leader di Sinistra Italiana ha anche indicato due date, l’8 e il 15 luglio, lasciando intendere che nelle prossime settimane sono previsti nuovi appuntamenti politici comuni.