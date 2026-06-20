Giornata del Rifugiato, Mattarella: “Serve solidarietà tra i popoli e rispetto della vita umana”

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un messaggio rivolto alla comunità internazionale, richiamando l’attenzione sulla tutela dei diritti umani e sulla necessità di rafforzare la cooperazione tra gli Stati.

L’appello alla comunità internazionale

“La Repubblica Italiana, richiamando l’alto significato dell’odierna ricorrenza, si unisce ancora una volta all’appello di quanti chiedono a ciascun membro della comunità internazionale di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia di ogni essere umano e contribuire alla realizzazione dell’ideale universale di solidarietà tra i popoli”, ha sottolineato Mattarella nel suo intervento.

Il significato della Giornata Mondiale del Rifugiato

La ricorrenza, istituita dalle Nazioni Unite, rappresenta un momento di riflessione globale sulla condizione dei rifugiati e delle persone costrette a lasciare il proprio Paese a causa di guerre, persecuzioni o crisi umanitarie. Il messaggio del Capo dello Stato si inserisce in un contesto internazionale segnato da numerose emergenze migratorie e conflitti che continuano a generare flussi di sfollati in diverse aree del mondo.

Costituzione e diritti umani

“Il nostro ordinamento repubblicano, la nostra Costituzione, riconoscono il carattere universale dei diritti umani ed esplicitamente, per le persone perseguitate in ragione delle loro opinioni, il diritto di asilo, assumendo poi il tema delle attività di soccorso, dell’accoglienza responsabile e della tutela di rifugiati e profughi, tra le proprie pratiche”, ha sottolineato il Capo dello Stato.

Diritto di asilo e accoglienza: il quadro costituzionale

Il messaggio si inserisce nel solco dei principi costituzionali italiani che garantiscono protezione alle persone perseguitate e riconoscono il diritto di asilo come elemento fondamentale dell’ordinamento democratico. Mattarella ha ribadito così l’importanza delle politiche di soccorso e di accoglienza responsabile, considerate parte integrante dei valori su cui si fonda la Repubblica italiana.

Milioni di persone in fuga da guerre e crisi umanitarie

“Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre, fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell’uomo”, ha ricordato il Capo dello Stato. Una condizione che, ha sottolineato Mattarella, si ripresenta con regolarità e rischia spesso di essere percepita come una dinamica inevitabile, frutto delle tensioni tra Stati e popoli.