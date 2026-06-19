Sondaggi, Futuro Nazionale supera la Lega. Vannacci: “Tutto secondo i piani’. Borghi: “Solo fiction”

Dopo l’appaiamento, arriva il sorpasso. Roberto Vannacci con Futuro nazionale si attesta al 5,9% e supera la Lega, il suo ex partito, fermo al 5,8%. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio di YouTrend per Sky TG24, che dà FnV in crescita dell’1,5% rispetto ai dati del 29 maggio scorso.Sui social il partito del generale esulta per questi numeri e pubblica un’immagine del film ‘Il sorpasso’ di Dino Risi con Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant. “Le cose stanno andando secondo i piani, molto bene. Ma i veri sondaggi rimangono quelli fatti tra la gente e in mezzo alla strada”, commenta a LaPresse il leader dei ‘futuristi’. “Noi non ci occupiamo delle dinamiche degli altri partiti e di quanto dicano i loro esponenti ma lavoriamo solo affinché Futuro nazionale cresca e per il bene dell’Italia e degli italiani”, aggiunge Vannacci.

“Vogliamo restituire loro la sovranità. Peccato che anche nella discussione di questa nuova legge elettorale la destra e la sinistra siano d’accordo per non reintrodurre le preferenze. Rimaniamo solo noi a essere i guardiani della sovranità e i garanti della cittadinanza”, assicura. E non finisce qui. In un post su Facebook Futuro nazionale ‘brinda’ al risultato raggiunto con queste parole: “Dovevamo essere una parentesi. Dovevamo essere folklore. Dovevamo essere ‘il partito personale destinato a sparire’. E invece Futuro Nazionale cresce ancora e supera la Lega”. “Un risultato – si legge ancora – che non nasce nei salotti televisivi, ma nelle piazze, nei territori, tra la gente che non si rassegna alla solita politica, ai giochi di palazzo e ai compromessi al ribasso. Ci avevano detto che era impossibile. Noi abbiamo iniziato a camminare. E adesso acceleriamo”.

La Russa: “Vannacci è un traditore”

Intanto, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, non le manda a dire: “Vannacci è un traditore”, e nella destra “il concetto del traditore è un marchio di disonore indelebile, che ti emargina”. Mentre dalla Lega, che si prepara alle primarie di partito di sabato e domenica a Milano per la scelta del candidato sindaco per le elezioni comunali del 2027, predicano calma. Claudio Borghi, senatore del partito di via Bellerio, a LaPresse commenta: “Preoccupato? No, mi fa ridere questo dato, perché c’è palesemente una specie di messinscena, di cui si stanno accorgendo tutti, per costruire questa narrazione. Un giorno è l’affiancamento, il giorno dopo è il sorpasso dello 0,1%. Tanto i numeri ogni volta che si va a votare poi sono molti diversi”. L’esponente del Carroccio, quindi, rimarca: “I risultati reali delle elezioni non sono i sondaggi. Ricordo che non più tardi di qualche mese fa, quando si è votato in Veneto, la narrazione era il testa a testa fra la Lega e Fratelli d’Italia e poi la Lega ha avuto 13 punti percentuali in più di quello che indicavano i sondaggi. Niente di nuovo sotto il sole. Insomma, è soltanto fiction”.