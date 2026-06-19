“Amministratori sotto tiro”, flash-mob a Napoli di oltre 100 sindaci davanti alla Prefettura

Oltre 100 sindaci con la fascia tricolore si sono riuniti davanti alla Prefettura di Napoli per dire basta alle intimidazioni contro gli amministratori locali, in occasione della presentazione del rapporto dell’associazione Avviso Pubblico. L’iniziativa, promossa da ANCI Nazionale, ANCI Campania, Avviso Pubblico, Comune e Prefettura di Napoli, ha fatto il punto su un fenomeno che nel 2025 ha contato 328 casi in tutta Italia, con la Campania e la provincia di Napoli ai primi posti da 15 anni. “Questa è una giornata di solidarietà ma anche di richiesta di maggiore tutela e di regole che facciano sentire i sindaci veramente sostenuti dallo Stato nella loro difficile azione quotidiana”, ha detto il sindaco di Napoli e presidente ANCI Nazionale Gaetano Manfredi.

“Con 328 casi praticamente ogni giorno un amministratore in Italia è oggetto di un atto di intimidazione o di aggressione”, ha sottolineato il presidente di Avviso Pubblico Roberto Montà. Per il presidente di ANCI Campania Francesco Morra: “I sindaci non vanno lasciati soli in questa battaglia”. La sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro ha evidenziato: “Ad essere maggiormente centrati come obiettivo sono purtroppo i sindaci dei piccoli comuni. Stiamo lavorando sia con il Ministero della Funzione pubblica per le assunzioni che da qui ad un altro anno si aggiungeranno al blocco del turnover che è stato coperto”.