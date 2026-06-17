Vannacci: “Il femminicidio non esiste, aberrazione giuridica”. Bufera per le parole del generale

Non si placano le polemiche attorno a Roberto Vannacci, europarlamentare e fondatore di Futuro Nazionale. A far discutere, tra le tante dichiarazioni, è quella che riguarda il femminicidio: “Sono marito e padre di due figlie e le confermo che a mio parere il femminicidio non esiste e non deve esistere, è un’aberrazione giuridica, perché un reato non può essere più o meno grave a seconda di sesso, colore della pelle, religione o orientamento sessuale”, ha detto il generale parlando a “È sempre Cartabianca”, programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete4.

“Il fatto di essere perpetrato in ambiente familiare, i futili motivi” e le aggravanti previste “consentono già di assegnare il massimo della pena, come nel caso Turetta, che è avvenuto prima che il reato di femminicidio venisse introdotto nel codice penale”, ha aggiunto Vannacci, parlando di “deriva gramsciana”. “Se noi vogliamo tipizzare un reato in base al motivo, a quello che rappresenta, allora si uccide una donna in quanto donna, ma allora a quei quattro balordi che hanno ucciso un immigrato per il fatto che era un immigrato, cosa imputiamo, un immigraticidio?”.

"Il femminicidio non esiste, è un'aberrazione giuridica. Un reato non può essere più o meno grave a seconda del sesso"



Roberto Vannacci a #ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/ikFGou5zbF — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) June 16, 2026

Vannacci: “Orgoglioso di lavorare con gli scarti”

Il leader di Futuro Nazionale, tra i tanti argomenti affrontati durante il programma Mediaset, ha parlato anche del suo nuovo partito e ha ricalcato le affermazioni fatte durante la prima assemblea nazionale di FN. “Io sono estremamente orgoglioso, ho sempre lavorato con rifiuti, persone scartate da altri. Credo fermamente che ognuno di noi abbia un talento, unico e specifico”, ha detto. “Il ruolo del leader è quello di mettere in luce questo talento. Il partito non è neanche nato che ha già raggiunto 100mila iscritti. Nei sondaggi ha più del 5%, quindi significa che la formula funziona, che gli scarti sono attrattivi, che le persone che si iscrivono a Futuro nazionale sentono passione”.