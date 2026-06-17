Dl accise, ok della Camera a 4 emendamenti soppressivi: il testo torna in Senato

La Camera ha approvato i quattro emendamenti soppressivi presentati dalla commissione al dl accise, che avevano ottenuto il parere favorevole del governo. In particolare, vengono cassate le modifiche apportate al Senato: il divieto di telemarketing selvaggio per le telecomunicazioni; la proroga di un mese per i versamenti fiscali; gli interventi per la mitigazione degli effetti dell’aumento dei costi di zolfo e acido solforico e la misura fiscale a tutela delle minoranze linguistiche. Il provvedimento, in scadenza il prossimo 29 giugno, dovrà tornare, quindi, a palazzo Madama per la terza lettura.

Dl accise, Lupi: “Bene il taglio, ora mix nucleare-rinnovabili”

“Il taglio delle accise per sostenere famiglie e imprese è una misura importante per fronteggiare la crisi energetica nell’immediato, ma quello di cui c’è più bisogno per guardare al futuro è un piano energetico nazionale che punti sul mix nucleare- rinnovabili per arrivare all’autonomia energetica”, ha commentato il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

Unc: “Giù le mani dalla stretta sul telemarketing”

“Giù le mani dalla stretta sul telemarketing nel settore della telefonia. Nessun passo indietro deve essere fatto sul sacrosanto giro di vite dato al Senato, nel dl accise, contro le telefonate selvagge e che estende anche alle comunicazioni quanto già previsto per luce e gas. A quanto pare sta per essere presentato alla Camera un emendamento che sopprime quanto ha votato il Senato. Sarebbe una vergogna bella e buona“, ha affermato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “E’ inaccettabile che, per una volta che si fa una cosa a favore dei consumatori, poi arrivi sempre la solita manina per tutelare le lobby invece degli italiani, che sono arcistufi di ricevere telefonate moleste”.