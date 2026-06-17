Chiocci: “Grato a Meloni ma lei non mette becco sul Tg1”

Un’intervista del direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, a Telenord, è al centro dell’attenzione mediatica per alcune parole pronunciate nei confronti della premier, Giorgia Meloni. “Sono di destra e molto grato a Giorgia Meloni”. Ma “la premier non mette becco sul Tg1”. Queste le parole di Chiocci, che poi elogia Meloni: “Risponde a tutti, una cosa che i politici non fanno. È così come la vedete. Io sono di parte, perché la conosco, perché sono amico suo”.

Usigrai: “Ammissioni Chiocci portino a riforma”

A stretto giro la replica del sindacato Usigrai: “Il Tg1 non è grato alla Premier e non ha bisogno della sua fiducia, se non nella misura in cui ha bisogno di quella di qualsiasi altro cittadino. Guardiamo con stupore l’intervista pubblicata su Telenord.it, in cui il direttore della principale testata italiana raccontava il suo rapporto con la Presidente del Consiglio. Apprezziamo la reazione di colleghe e colleghi del Tg1 che a prescindere dalla formazione culturale e dalle proprie idee, ritengono un aspetto irrinunciabile la difesa propria autonomia. Un valore che Usigrai difende dal 1984″. Così l’Esecutivo Usigrai in una nota. “La storia del Tg1 non nasce tre anni fa. Il legame tra il Tg1 e gli italiani non è vicenda degli ultimi anni. La redazione ha sempre lavorato con grande professionalità e le notizie le ha sempre cercate. La trasparenza e l’equidistanza della testata non possono essere messe in discussione da rapporti personali con qualsiasi politico, di qualsiasi colore o schieramento. Pur non condividendo nulla di quanto detto dal direttore ne apprezziamo la sincerità. Ha confermato quanto Usigrai dice da anni rispetto all’ingerenza dei governi di ogni colore politico nelle nomine in Rai: speriamo che aver gettato la maschera serva finalmente a dare una scossa, convincendo chi governa a cambiare la legge di governance, come chiediamo da anni. Una riforma che finalmente liberi la Rai dall’oppressione della politica. Tutta”.

Piccolotti (Avs): “Da Chiocci candida ammissione, Tg1 megafono governo”

“Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1, ha dichiarato in un’intervista alla tv ligure Telenord di essere di destra e di essere molto grato a Giorgia Meloni. Direi che ce ne eravamo accorti. Il Tg1 è da anni un megafono del Governo Meloni e l’unica cosa che possiamo apprezzare di questa intervista è la sincerità”. Lo dichiara Elisabetta Piccolotti di Avs.

“Di fronte a un’ammissione così candida – prosegue la deputata rossoverde della commissione Cultura – speriamo che tutta la politica si faccia un esame di coscienza sul condizionamento della Rai nelle stesse ore in cui la destra occupa anche le poltrone di Rai Parlamento”. “Va ricordato inoltre che l’attuale governance della Rai è in violazione dell’European Media Freedom Act dall’8 agosto scorso: se questa situazione non cambia, saranno gli italiani a pagare i costi di una procedura di infrazione europea pur di permettere a Meloni di coccolare il suo direttore di fiducia. La nostra proposta di riforma, che metterebbe il servizio pubblico al riparo dalle ingerenze dei partiti, è in campo e a disposizione di chiunque voglia discuterne seriamente”, conclude Piccolotti.