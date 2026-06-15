Nordio su ‘Più libri più liberi’: “Patentino antifascista? Codice penale è di Mussolini”

Il Guardasigilli è intervenuto dopo il botta e risposta di ieri tra Meloni e gli organizzatori della kermesse culturale

Dopo Giorgia Meloni, Carlo Nordio. Il ministro della Giustizia è intervenuto sulla polemica che si è aperta ieri a proposito della prossima edizione della Fiera ‘Più libri più liberi”, cha ha chiesto agli editori di sottoscrivere una dichiarazione sulla condivisione dei principi costituzionali per poter partecipare alla kermesse culturale, in programma a dicembre a Roma.

“Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il Codice penale, reca la firma di Mussolini“, ha affermato Nordio, commentando l’iniziativa di ‘Più libri più liberi”. Prima di lui, sullo stesso tema, è intervenuta direttamente Giorgia Meloni, che ieri, in un post su X, aveva definito il documento un atto di “censura”. Nel corso del pomeriggio è poi arrivata la replica della Fiera, che aveva invece parlato di “un’esigenza di chiarezza e unità tra i diversi attori” presenti alla kermesse.