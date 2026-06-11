Regione Marche, prossimo consiglio il 16 giugno

In Aula la proposta di legge per la promozione della conoscenza e la celebrazione dei marchigiani illustri. Iscritte anche altre tre proposte di legge. Completano l’ordine del giorno interrogazioni, interpellanze e proposte di mozione. Diretta dei lavori sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

Seduta del Consiglio regionale delle Marche convocata per martedì 16 giugno a partire dalle ore 10. Arriva in Aula il testo base della proposta di legge, a iniziativa dei gruppi di maggioranza, che contiene interventi per la conoscenza dei marchigiani illustri e la celebrazione dei relativi anniversari. Al testo base sono abbinate altre nove pdl per la valorizzazione di singole figure che appartengono alla storia delle Marche. Sono iscritte all’ordine del giorno di seduta anche le proposte di legge per la realizzazione di tettoie in zone agricole, di riforma del Corecom e per l’assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. In apertura figurano interrogazioni e interpellanze, mentre in coda sono sette le proposte di mozione. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

1)Interrogazione a risposta immediata n. 300 a iniziativa del Consigliere Rossi “Interventi per mitigare la crisi relativa al caro dei costi energetici” (rinviata nella seduta n. 23 del 9 giugno 2026);

2)Interrogazioni:

· n. 151 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Piergallini, Vitri “Riapertura termini Avviso pubblico per n. 1 Dirigente Amministrativo da assegnare alla S.O. Affari Legali e Contenzioso presso l’AOU delle Marche”;

· n. 238 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Iniziative di Regione Marche in vista della Presidenza italiana EUSAIR 2026–2027 e finanziamento della Legge regionale n. 15/2024”;

· n. 122 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Criticità del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) nelle Marche e ipotesi di riduzione delle postazioni”;

· n. 176 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini “Intervento urgente sulla strada provinciale 66 nel Comune di Urbino”;

· n. 199 a iniziativa del Consigliere Nobili “Iniziative urgenti per monitorare e fronteggiare gli effetti della crisi nello Stretto di Hormuz sul porto di Ancona, sul sistema logistico marchigiano e sull’indotto economico e occupazionale”;

· n. 208 a iniziativa dei Consiglieri Rossi, Sebastiani “Valutazione di inclusione delle Parafarmacie delle Marche tra i soggetti abilitati al servizio di prenotazione CUP, al ritiro di referti e al pagamento di ticket”;

· n. 241 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Mancinelli, Seri, Nobili, Caporossi, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini “Riordino degli Istituti Tecnici e filiera “4+2”, valutazioni sulle ricadute per il sistema scolastico marchigiano e iniziative della Giunta Regionale alla luce della mobilitazione sindacale in atto anche nella regione Marche”;

n. 242 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini “Criticità derivanti dal riordino della rete scolastica degli istituti tecnici e iniziative della Regione Marche”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

· n. 250 a iniziativa dei Consiglieri Seri, Caporossi, Ruggeri “Attuale situazione di sottodimensionamento della stazione di comando dei Carabinieri di Cagli”;

· n. 267 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Grave crisi del gruppo Electrolux, annuncio della chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi e salvaguardia dei livelli occupazionali nel distretto fabrianese”;

n. 270 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Seri, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Piergallini “Iniziative urgenti della Giunta regionale a seguito dell’annuncio della chiusura dello stabilimento Electrolux di Cerreto d’Esi (AN)”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

3)Interpellanze:

· n. 29 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Caporossi, Nobili, Seri, Ruggeri “Andamento della cassa integrazione nelle Marche e iniziative della Giunta regionale per la tutela del lavoro e il sostegno al sistema produttivo”;

· n. 30 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Mancinelli, Ruggeri, Caporossi, Nobili, Seri, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Piergallini “Missione 6 PNRR – verifica dello stato di attuazione in vista della scadenza del 30 giugno 2026 e delle rassicurazioni formali sul raggiungimento degli obiettivi nazionali e regionali”;

4)Proposta di legge n. 27 a iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Marcozzi, Marconi “Realizzazione di tettoie in zone agricole per il deposito di prodotti derivanti dall’esercizio dei diritti di uso civico e delle relative attrezzature”;

Relatore di maggioranza: Gianluca Pasqui

Relatore di minoranza: Fabrizio Cesetti

(Discussione e votazione)

5)Proposta di legge n. 52 (TESTO BASE) a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Marconi, Rossi, Marinelli, Sebastiani, Putzu “Interventi per la conoscenza dei marchigiani illustri e la celebrazione dei relativi anniversari”;

Proposta di legge n. 30 a iniziativa dei Consiglieri Biondi, Pasqui, Marcozzi “Celebrazioni del VI centenario della morte di Gentile da Fabriano e valorizzazione della sua eredità artistica e culturale”;

Proposta di legge n. 34 a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Pierini “Interventi per la promozione della conoscenza della figura e dell’attività di Enrico Mattei in occasione dei centoventi anni dalla nascita (1906-2026)”;

Proposta di legge n. 35 a iniziativa del Consigliere Marinelli “Interventi per promuovere la conoscenza della figura e dell’attività di Nazzareno Strampelli in occasione dei centosessanta anni dalla nascita (1866-2026)”;

Proposta di legge n. 44 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Caporossi, Catena, Cesetti, Mancinelli, Mangialardi, Mastrovincenzo, Nobili, Piergallini, Ruggeri, Seri “Interventi per la valorizzazione di Gioachino Rossini come testimonial della regione Marche”;

Proposta di legge n. 45 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Caporossi, Catena, Cesetti, Mancinelli, Mangialardi, Mastrovincenzo, Nobili, Piergallini, Ruggeri, Seri “Interventi per la valorizzazione di Raffaello Sanzio come testimonial della regione Marche”;

Proposta di legge n. 47 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Piergallini, Vitri, Mancinelli, Nobili, Seri, Caporossi, Mastrovincenzo, Mangialardi, Cesetti, Catena “Interventi per la promozione della figura e dell’opera di Giacomo Leopardi come testimonianza illustre delle Marche”;

Proposta di legge n. 48 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Piergallini, Vitri, Mancinelli, Nobili, Seri, Caporossi, Mastrovincenzo, Mangialardi, Cesetti, Catena “Interventi per la promozione della figura e delle opere di Padre Matteo Ricci come testimonianza illustre delle Marche”;

Proposta di legge n. 49 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Mancinelli, Seri, Nobili, Caporossi, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Interventi per la promozione e la valorizzazione dei marchigiani illustri”;

Proposta di legge n. 53 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Piergallini “Celebrazioni del centenario della nascita di Renzo Paci (1928-2028)”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 89 del regolamento interno)

Relatrice di maggioranza: Jessica Marcozzi

Relatrice di minoranza: Marta Ruggeri

(Discussione e votazione)

6)Proposta di legge n. 54 a iniziativa dei Consiglieri Antonini, Marinelli, Pierini “Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM))”;

Relatore di maggioranza: Renzo Marinelli

Relatrice di minoranza: Micaela Vitri

(Discussione e votazione)

7)Proposta di legge n. 8 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Nobili, Ruggeri “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto delle sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024 della Corte Costituzionale”;

(Iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del regolamento interno)

8)Mozione n. 24 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Ruggeri “Applicazione della tutela del trattamento salariale minimo lordo non inferiore a 9 euro l’ora negli appalti pubblici regionali alla luce della scelta del Comune di Pesaro e della Sentenza n. 188/2025 della Corte costituzionale”;

9)Mozione n. 26 a iniziativa del Consigliere Nobili “Urgente approvazione del Piano regionale dei crematori, applicazione della moratoria prevista dalla Risoluzione 23/2021 e attivazione degli strumenti ambientali e sanitari connessi all’area AERCA Ancona–Falconara”;

Mozione n. 30 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Ancora sulla realizzazione di un forno crematorio nel Comune di Ancona”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

10)Mozione n. 32 a iniziativa dei Consiglieri Seri, Caporossi “Trasferimento delle ATO in capo alle Province”;

11)Mozione n. 33 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri “Sostegno alla zootecnia marchigiana”;

12)Mozione n. 36 a iniziativa del Consigliere Nobili “Rafforzamento e rilancio del ruolo della Consulta regionale per la disabilità quale strumento di partecipazione e co-programmazione delle politiche regionali”;

Interrogazione n. 91 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Catena, Mancinelli, Cesetti, Piergallini, Mangialardi e Vitri “Convocazione Consulta regionale per la disabilità”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

13)Mozione n. 85 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Politiche del governo regionale per il superamento dei ritardi nella refertazione e consegna degli esami istologici”;

Interrogazione n. 282 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Ritardo nella refertazione di esame istologico”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)