Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 11 giugno 2026

Ultima ora

Milano-Cortina, indagata una dirigente del ministero dei Trasporti. Salvini: “Certo della legittimità degli atti”

Milano-Cortina, indagata una dirigente del ministero dei Trasporti. Salvini: “Certo della legittimità degli atti”
Elisabetta Pellegrini (Foto Mauro Scrobogna/LaPresse)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite
,

Si tratta di Elisabetta Pellegrini, titolare di un incarico di diretta collaborazione con il ministro

Una dirigente del ministero dei Trasporti, Elisabetta Pellegrini, risulta indagata nell’ambito dell’inchiesta della procura di Belluno, sui lavori della cabinovia Apollonio-Socrepes, l’impianto a fune di Cortina che avrebbe dovuto essere operativo per l’inizio delle Olimpiadi invernali. Pellegrini, al ministero di Porta Pia dal dicembre 2022, è coordinatrice della struttura tecnica di missione, titolare di un incarico di diretta collaborazione con il ministro Matteo Salvini.

Salvini: “Successo straordinario, sicuro di legittimità di tutti gli atti”

Le Olimpiadi Milano Cortina rappresentano un successo straordinario riconosciuto anche all’estero: sono state il frutto di anni di lavoro mio e di un’intera squadra, di cui ha fatto parte anche Elisabetta Pellegrini, che si è distinta per impegno e laboriosità. Rinnovo il ringraziamento a tutti per lo straordinario risultato: sono certo che le indagini confermeranno la piena legittimità di tutti gli atti, per il momento possiamo ricordare che i Giochi sono stati una vetrina incredibile per tutta l’Italia e ne siamo orgogliosi”. Così in una nota il ministro Matteo Salvini.

© Riproduzione Riservata