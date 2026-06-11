Milano-Cortina, indagata una dirigente del ministero dei Trasporti. Salvini: “Certo della legittimità degli atti”

Una dirigente del ministero dei Trasporti, Elisabetta Pellegrini, risulta indagata nell’ambito dell’inchiesta della procura di Belluno, sui lavori della cabinovia Apollonio-Socrepes, l’impianto a fune di Cortina che avrebbe dovuto essere operativo per l’inizio delle Olimpiadi invernali. Pellegrini, al ministero di Porta Pia dal dicembre 2022, è coordinatrice della struttura tecnica di missione, titolare di un incarico di diretta collaborazione con il ministro Matteo Salvini.

Salvini: “Successo straordinario, sicuro di legittimità di tutti gli atti”

“Le Olimpiadi Milano Cortina rappresentano un successo straordinario riconosciuto anche all’estero: sono state il frutto di anni di lavoro mio e di un’intera squadra, di cui ha fatto parte anche Elisabetta Pellegrini, che si è distinta per impegno e laboriosità. Rinnovo il ringraziamento a tutti per lo straordinario risultato: sono certo che le indagini confermeranno la piena legittimità di tutti gli atti, per il momento possiamo ricordare che i Giochi sono stati una vetrina incredibile per tutta l’Italia e ne siamo orgogliosi”. Così in una nota il ministro Matteo Salvini.