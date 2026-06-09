Grazia Minetti, Nordio: “Fare causa al Fatto Quotidiano? Lo deciderà il mio legale”

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio torna sul caso della grazia a Nicole Minetti. “I magistrati avrebbero dovuto ascoltare la massaggiatrice che ha parlato di escort e abusi nel ranch di Cipriani prima di ritrattare? La magistratura italiana non può fare una rogatoria verso l’Uruguay perché non è prevista dai trattati internazionali. È un paletto che la Procura Generale di Milano ha già spiegato benissimo. Peraltro, le forme di controllo sull’attendibilità delle dichiarazioni sono state già effettuate dalla Procura di Milano. E da ultima è arrivata, nemmeno una ritrattazione, una smentita di non aver mai detto le cose che secondo quel giornale avrebbe detto. Il caso secondo noi adesso è chiuso anche se rimane il dolore per un attacco grossolano non tanto a me ma al Capo dello Stato”, ha dichiarato il Guardasigilli a margine del suo intervento al Forum PA a Roma dopo la ritrattazione della massaggiatrice che aveva parlato, in un’intervista al Fatto Quotidiano, di escort e abusi nel ranch del compagno di Minetti, Giuseppe Cipriani, in Uruguay.

“Anche un bambino avrebbe capito che tutto questo polverone aveva come obiettivo Mattarella”, conclude Nordio. “Se oltre alla trasmissione di Bianca Berlinguer farò causa anche al Fatto Quotidiano? Questo lo deciderà il mio legale”.