Giornata della Marina Militare, Mattarella: “Ruolo cruciale in un mondo segnato da tensioni e conflitti”

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale l’Ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto e i rappresentanti della Forza Armata

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della Giornata della Marina Militare, ha ricevuto lunedì mattina al Quirinale l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti della Forza Armata.

Il ruolo della Marina nello scenario internazionale

“In una fase caratterizzata dagli stravolgimenti degli assetti degli equilibri mondiali, la Marina Militare svolge un ruolo cruciale“, ha affermato Sergio Mattarella, sottolineando come tensioni e conflitti stiano mettendo alla prova “la resilienza dell’Alleanza Atlantica, la soggettività dell’Ue e la credibilità delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite”.

Sergio Mattarella insieme alla rappresentanza della Marina Militare in Quirinale (Foto Quirinale)

Difesa, cooperazione e diritto internazionale

Il Presidente della Repubblica ha quindi evidenziato il contributo della Marina Militare nel contesto internazionale. “La Marina Militare continua a svolgere un ruolo fondamentale, assicurando presenza, deterrenza e capacità di intervento in cooperazione con gli alleati”. Mattarella ha inoltre richiamato l’importanza di preservare il sistema di regole costruito dopo la Seconda guerra mondiale. “In un quadro di grande incertezza appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra per impedire, questo fu e rimane la ragione fondamentale e irrinunziabile, che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente”.