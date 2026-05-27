Forza Italia, Tajani: “Vannacci su Marina Berlusconi? Io guardo a quello che faccio io”

Con Marina Berlusconi “ci sentiamo sempre. Io lavoro per rinforzare l’azione del governo e di Forza Italia. I risultati ci hanno premiato”. Lo ha dichiarato il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani a margine degli Stati generali della previdenza per i professionisti in corso a Roma, rispondendo ai cronisti che gli chiedono se ha sentito Marina Berlusconi dopo la recente tornata delle Comunali. “Io guardo a quello che faccio io, non guardo a quello che fanno gli altri” risponde poi Tajani, commentando le parole di Roberto Vannacci proprio sulla presidente di Fininvest.