FI, Vannacci: "Che ruolo ha Marina Berlusconi? Partito eterodiretto, comandato da editoria?"

“Mediaset? Non mi pronuncio perché ultimamente mi sembra di essere stato invitato su Rete 4 da Realpolitik. Non so se ci sono ordini di scuderia, Marina Berlusconi ne avrebbe piena titolarità. Mi stupisce quando parla impersonificando la linea politica di Forza Italia. Si vuol passare idea che Forza Italia sia partito eterodiretto, comandato da soldi ed editoria?”. Così il fondatore di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Pirelli a Milano. “Marina Berlusconi è segretario generale di Forza Italia? Quale ruolo ha in Forza Italia Marina Berlusconi? Fatemi capire perché io non ho ancora capito. Quindi quando dice ‘noi’ a chi si riferisce? A Mondadori? Io non ho bisogno di stampare altri libri. E quindi cosa vuol dire? Perché ritorna a quello che ho detto prima: stiamo dicendo che la politica o che alcuni partiti italiani sono eterodiretti dal denaro e dall’editoria?”, ha continuato Vannacci. A chi gli chiedeva se avesse in programma con il segretario azzurro Antonio Tajani, Vannacci ha risposto: “Io parlo con tutti indistintamente, quindi non ho alcun problema a parlare con Tajani ma non ho in programma di parlarci al momento”.