Home > Politica > Elezioni Salerno 2026, quando si vota e chi sono i candidati

Anche gli abitanti di Salerno tra i 6,6 milioni di italiani chiamati alle urne per la tornata di elezioni delle Amministrative del 24 e 25 maggio: gli elettori dovranno votare per il rinnovo delle Giunte e dei Consigli Comunali.

Elezioni Salerno, i candidati sindaco

Nella città campana ci sono 8 candidati sindaco. Tra loro Vincenzo De Luca, che della città è stato sindaco già 4 volte e che torna per la fascia tricolore dopo dieci anni alla guida della Regione Campania. Corre senza il simbolo del Pd, ma con il sostegno di sette liste: Progressisti per Salerno, Salerno per i Giovani, A Testa Alta, Cristiani Democratici, Avanti-Psi, Insieme per Salerno e Davvero Ecologia&Diritti. A sfidarlo alle urne, per il centrodestra, Gherardo Maria Marenghi, sostenuto dalle liste di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Prima Salerno e Noi Moderati. Franco Massimo Lanocita è invece il candidato sindaco per una parte del centrosinistra, sostenuto da Avs e M5s. In corsa per la carica di sindaco anche Armando Zambrano, esponente centrista sostenuto da tre liste: Noi Popolari Riformisti – Udc, Azione – Oltre e Salerno di Tutti; Alessandro Turchi, Mimmo Ventura, Elisabetta Barone, Pio Antonio De Felice, tutti candidati sindaco, sostenuti da una lista soltanto.

Come e quando si vota

Le urne saranno aperte domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e il giorno successivo, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Alla chiusura dei seggi, inizieranno le operazioni di spoglio. In caso di mancata elezione al primo turno, i ballottaggi sono stati già fissati per domenica 7 e lunedì 8 giugno, con gli stessi orari di apertura dei seggi previsti per il primo turno

Per esprimere il proprio voto, occorre recarsi al proprio seggio muniti della tessera elettorale, sulla quale sono riportate le informazioni relative al seggio stesso (circoscrizione e numero di sezione), e di un documento di riconoscimento. Possono votare tutti i residenti iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto 18 anni entro il giorno della votazione. Oltre alla carta di identità, sono considerati documenti validi per il riconoscimento anche la patente di guida e il passaporto.

Se l’elettore ha smarrito la tessera elettorale o ha esaurito gli spazi disponibili, può richiederne una nuova presso gli Uffici elettorali del Comune. Garantite aperture straordinarie degli sportelli nei giorni immediatamente precedenti al voto.