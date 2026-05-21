Regione Marche, prossimo Consiglio martedì 26 maggio

Prevista la nomina di un rappresentante nell’Assemblea dell’Associazione marchigiana attività teatrali (Amat) in sostituzione del dimissionario. Iscritte all’ordine del giorno della seduta diverse interrogazioni e interpellanze riguardanti soprattutto la sanità marchigiana. In coda, come sempre, le mozioni

Una seduta del Consiglio regionale delle Marche è stato convocato a partire dalle ore 10 di martedì 26 maggio. All’ordine del giorno la nomina di un rappresentante nell’Assemblea dell’Associazione marchigiana attività teatrali (Amat) in sostituzione del dimissionario. In apertura di lavori il consueto spazio dedicato a interrogazioni e interpellanze di cui numerose riguardanti la sanità marchigiana. In coda ai lavori, come sempre, le mozioni. Diretta streaming dell’intera seduta dal sito web del Consiglio regionale.

1) Interrogazioni:

• n. 66 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “La nuova inchiesta sugli ordigni bellici, risalenti alla seconda guerra mondiale, inabissati davanti alla costa pesarese”;

• n. 178 a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Biondi e Pasqui “Aggiornamento in merito al parere legale annunciato relativamente all’intervento finanziato nel Comune di Appignano del Tronto – PSR Marche 2014-2020”;

• n. 150 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Nomina Direttore Amministrativo AST Fermo”;

• n. 141 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini “Situazione del Comune di Mercatello sul Metauro interessato da cantieri infrastrutturali e delle tutele per cittadini, attività economiche e territorio”;

• n. 148 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo e Piergallini “Esiguo numero di assunzioni di infermieri previste per l’AST di Pesaro e Urbino e criticità nella programmazione del personale sanitario”; n. 157 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri “Bando di concorso pubblico in forma aggregata per gli enti del SSR Marche per la copertura di n. 32 posti di infermiere – Piani di fabbisogno”; (abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

• n. 117 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Fascicolo Sanitario Elettronico e i problemi che persistono”; n. 155 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo e Piergallini “Implementazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE)”; n. 268 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Stato di attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 nella Regione Marche”; (abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno) • n. 179 a iniziativa del Consigliere Nobili “Situazione della falesia di San Michele – Sassi Neri nel Comune di Sirolo e stato di avanzamento delle attività di progettazione degli interventi di difesa costiera”;

• n. 207 a iniziativa dei Consiglieri Rossi, Sebastiani “Legge Regionale n. 52 del 27/04/1990 “Abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici o privati aperti al pubblico e modifica alla L.R. 3 marzo 1990, n. 9 “Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica””;

• n. 230 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri “Prove selettive per l’accesso al corso di formazione per maestri di sci alpino – scelta della sede di svolgimento e impatto sui candidati marchigiani”;

2) Interpellanze:

• n. 24 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Utilizzo dei medici “gettonisti” nelle Aziende Sanitarie Territoriali della Regione Marche”; Interrogazione n. 237 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Seri, Caporossi “Ricorso ai medici “gettonisti” presso AST1 e prospettive dal 1° luglio 2026”; Interrogazione n. 248 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Ricorso a soggetti privati per il reclutamento di medici destinati ai Pronto Soccorso dell’AST Pesaro Urbino e coerenza con gli indirizzi nazionali e regionali di riduzione del fenomeno dei medici “gettonisti”; (abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

• n. 25 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo e Piergallini “Governance della spesa farmaceutica regionale e sostenibilità del Sistema Sanitario Regionale tramite allocazione efficiente del Payback farmaceutico e del Fondo per i farmaci innovativi”;

• n. 26 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Politiche del governo regionale per il superamento dei ritardi nella refertazione e consegna degli esami istologici”; Interrogazione n. 210 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Marinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Ritardi nella refertazione di esami istologici ed impossibilità di pianificare gli iter terapeutici”; Interrogazione n. 229 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena “Ritardo nella refertazione di esame istologico”; Interrogazione n. 234 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Ritardi nelle refertazioni di esami istologici”; Interrogazione n. 275 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Ritardo nella refertazione di esami istologici”; (abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

3) Nomina

Elezione di un rappresentante nell’Assemblea dell’Associazione Marchigiana Attività Teatrali (AMAT) in sostituzione del dimissionario (Statuto AMAT, articolo 7) (voto limitato a uno) 4) Mozione n. 24 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Ruggeri “Applicazione della tutela del trattamento salariale minimo lordo non inferiore a 9 euro l’ora negli appalti pubblici regionali alla luce della scelta del Comune di Pesaro e della Sentenza n. 188/2025 della Corte costituzionale”;

4) Mozioni

n. 24 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Ruggeri “Applicazione della tutela del trattamento salariale minimo lordo non inferiore a 9 euro l’ora negli appalti pubblici regionali alla luce della scelta del Comune di Pesaro e della Sentenza n. 188/2025 della Corte costituzionale”;

n. 26 a iniziativa del Consigliere Nobili “Urgente approvazione del Piano regionale dei crematori, applicazione della moratoria prevista dalla Risoluzione 23/2021 e attivazione degli strumenti ambientali e sanitari connessi all’area AERCA Ancona–Falconara”; Mozione n. 30 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Ancora sulla realizzazione di un forno crematorio nel Comune di Ancona”; (abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

n. 32 a iniziativa dei Consiglieri Seri, Caporossi “Trasferimento delle ATO in capo alle Province”;

n. 33 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri “Sostegno alla zootecnia marchigiana”;

n. 35 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Piergallini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Catena “Emergenza lupi nella provincia di Pesaro e Urbino”; Interrogazione n. 113 a iniziativa del Consigliere Nobili “Piano regionale di gestione del lupo (Canis lupus): quadro normativo, criteri tecnico-scientifici e strumenti di gestione nel rispetto della tutela animale”; (abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)