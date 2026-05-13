Patrimoniale, Bonelli: "Se crea problemi cambiamo nome ma proposta giusta"

“La patrimoniale? Io non so se è una ricetta vincente, penso che sia una proposta giusta dal punto di vista sociale ed equa, perché se in Italia abbiamo 79 super super miliardari che hanno un patrimonio di 357 miliardi di Euro, mentre la sanità pubblica che arranca viene mandata avanti attraverso le tasse del ceto medio, io mi chiedo come si costruisce un Paese giusto quando c’è chi è super super miliardario e chi invece sta diventando super super povero. Ci confronteremo, noi siamo determinati, ma pensare che questo non sia il problema di fronte alla divaricazione della forchetta sociale, ovvero che chi è più ricco diventa su più ricco anche in queste condizioni di grave crisi e chi è più povero diventa sempre più povero, penso che ci sia una questione e noi su questo andremo avanti. Poi non piace il nome patrimoniale perché crea un problema di un sussulto, troviamo un altro nome, contributo di solidarietà con uno scopo ben preciso che abbia una durata di 3-4 anni, così eliminiamo le liste d’attesa visto che delle donne che se hanno un carcinoma alla mammella da altre parti devono fare delle liste d’attesa lunghe un anno e se non hai soldi sappiamo quello che succede, se hai soldi te ne vai nella sanità privata, a noi questo modello non piace, chi ha di più deve contribuire a migliorare la qualità della vita di questo Paese”. Il coportavoce di Europa e deputato di Avs Angelo Bonelli a margine di un convegno a Roma.