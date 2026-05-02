Meloni festeggia la durata del suo governo: “Il secondo più longevo della storia repubblicana”

“Da oggi il governo che ho l’onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Grazie a chi continua a sostenerci, a credere nel nostro lavoro e nella serietà del nostro impegno. Andremo avanti con determinazione per completare il percorso avviato, con rispetto per il mandato ricevuto dai cittadini italiani e con una sola bussola: l’interesse nazionale”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post pubblicato questa mattina sul suo account ufficiale Instagram.

Gardini (FdI): “Secondo più longevo in contesto internazionale complesso”

“Con 1.288 giorni di attività, il governo guidato da Giorgia Meloni diventa oggi il secondo esecutivo più longevo della storia repubblicana. Non è solo un dato numerico: è la conferma di un fatto politico chiaro. Dopo anni di instabilità, l’Italia ha ritrovato continuità, serietà e capacità di decisione. In un contesto internazionale complesso, il governo Meloni ha garantito una guida solida e credibile, rafforzando il ruolo della nostra nazione in Europa e nel mondo. Questa stabilità è la base per proseguire con le riforme e dare risposte concrete ai cittadini”, ha dichiarato la vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Elisabetta Gardini.

Romano (NM): “Stabilità è valore fondamentale”

“1288 giorni. Da oggi il governo Meloni è il secondo più longevo nella storia della Repubblica. La prima donna presidente del Consiglio dei ministri raggiunge un altro importante record che la dice lunga sulle sue qualità politiche, sulla sua volitività e sulla tenuta di un governo che ha fatto della coesione un elemento fondamentale. In una congiuntura tra le più difficili e problematiche degli ultimi decenni, Giorgia Meloni ha dimostrato capacità politiche non comuni. La stabilità di governo è oggi una precondizione di affidabilità e autorevolezza per i mercati internazionali, per le cancellerie e le diplomazie. Chapeau”, si è congratulato Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati.