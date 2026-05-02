Caso Minetti, i legali: “Avvocata carbonizzata era la tutrice del bambino, diede l’ok all’adozione”

Gli avvocati: “I fatti sono agevolmente documentabili e rendono grotteschi e paradossali i commenti che stanno circolando sui mezzi di informazione”

Proseguono gli accertamenti sul caso Minetti che ha scosso la politica negli ultimi giorni. All’ex consigliera regionale della Lombardia – vicina a Silvio Berlusconi, condannata in via definitiva per i reati di peculato e favoreggiamento della prostituzione a una pena complessiva di tre anni e 11 mesi, da scontare ai servizi sociali, nell’ambito dei processi Ruby bis e Rimborsopoli – era stata concessa la grazia per motivi umanitari ma un articolo del Fatto Quotidiano ha sollevato dubbi sulla vicenda che ha portato alla concessione del provvedimento, legato all’adozione di un bambino in Uruguay da parte dell’ex igienista dentale.

La nota dei legali di Minetti

“In riferimento alle ennesime illazioni e inesattezze circolate in queste ore, i legali di Minetti e Cipriani precisano” che “nel complessivo procedimento di adozione sono stati rappresentati in maniera trasparente i procedimenti penali italiani di Nicole Minetti”, scrivono in una nota i legali della stessa Nicole Minetti, gli avvocati Emanuele Fisicaro e Antonella Calcaterra.

“La scelta dei giudici uruguayani di dare il bambino in adozione alla coppia Minetti e Cipriani è stata assunta sulla base dell’istruttoria svolta dalle autorità competenti sui contesti famigliari dei richiedenti; si è trattato quindi di una valutazione comparativa ben ponderata basata su risultanze oggettive”, continuano precisando che “l’avvocata che è stata trovata carbonizzata non è mai stata il legale dei genitori biologici del bambino, ma era il tutore del minore e in tale veste aveva espresso un approfondito e motivato parere positivo all’adozione del bambino a favore della coppia Cipriani e Minetti”.

Infine, i difensori sottolineano che “tutti i fatti qui precisati sono agevolmente documentabili e rendono grotteschi e paradossali i commenti, gli accostamenti e le valutazioni che stanno circolando in queste ore sui mezzi di informazione. L’auspicio è che, anche in considerazione della prioritaria tutela del minore che deve essere salvaguardata in questa vicenda, tutti gli organi di informazione agiscano con senso di responsabilità e stiano aderenti ai fatti obiettivi”.