Dl Sicurezza, ok della Camera alla fiducia con 203 sì e 117 no. Venerdì il voto finale

L’aula della Camera ha approvato la fiducia posta dal Governo al decreto Sicurezza con 203 voti favorevoli, 117 contrari e 3 astenuti. L’esame del provvedimento proseguirà ora con la discussione e il voto dei 145 ordini del giorno e poi ci sarà il voto finale, atteso per venerdì mattina.

Conte: “Noi avvocati non saremo burattini in mani Governo”

“La funzione dell’avvocato è una funzione essenziale in un ordinamento democratico, è riconosciuta anche dall’ordinamento giuridico, il diritto di difesa all’articolo 24 è un principio costituzionale. Siete stati capaci di mettere in imbarazzo il presidente Mattarella che vi ha dovuto ricordare la nostra Carta costituzionale. E allora, da avvocato lo dico con orgoglio. Noi avvocati siamo il baluardo di chi non ha tutela. Non saremo mai i servitori del governo di turno, i burattini nelle mani del governo per cercare di rimediare a 4 anni di fallimento del governo Meloni. Scordatevelo”. Così il leader M5S Giuseppe Conte intervenendo in dichiarazione di voto.

Magi (+Europa): “Decreto per emendare decreto, è sfregio Costituzione”

“Siete arrivati alla decretazione d’urgenza per emendare la decretazione d’urgenza e questo è uno strappo ulteriore, un nuovo sfregio della Costituzione“. Lo ha detto il leader di Più Europa Riccardo Magi, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal Governo sul decreto Sicurezza.

Piantedosi: “Norma su rimpatri verrà corretta ma mantiene utilità”

“Gli avvocati hanno chiesto di cancellare la norma? Va bene, nelle nostre intenzioni non c’era nulla di quello che si è detto, un ruolo diverso da quello nobile dell’avvocato. Ci mancherebbe altro. Abbiamo preso atto di questo e toglieremo quei riferimenti, ma questo non toglie che l’istituto è molto importante: segnalo che i rimpatri volontari assistiti, da chiunque vengano organizzati e gestiti, vengono svolti sotto il coordinamento delle organizzazioni internazionali preposte alla tutela dei diritti umani, l’OIM, l’UNHCR, quindi tutto qui. Ne abbiamo preso atto, benissimo così”, ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine del convegno del Coisp a Roma.“Se riusciremo ad approvare il decreto correttivo entro venerdì? Sì, faremo tutto entro venerdì. Se adesso torna al Quirinale? Farà i percorsi che deve fare”, ha concluso.