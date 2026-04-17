Dl Sicurezza, in Senato dichiarazioni e voto finale sul provvedimento. Renzi: “Solo uno spot social”

Sono ripresi in Senato i lavori sul cosiddetto dl Sicurezza. Sono inziate le dichiarazioni di voto, poi è previsto il voto finale sul ddl di conversione del decreto che reca “disposizioni urgenti in materia di Sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”.

Renzi: “Solo spot social, simbolo incantesimo svanito“

Il dl Sicurezza “è una legge che si pone un obiettivo e ne raggiunge un altro, è peggio di una legge truffa”.Così il leader di Iv Matteo Renzi durante le dichiarazioni di voto finale al Senato.”Il provvedimento più importante dell’anno si approva in contumacia della presidente del Consiglio e del ministro dell’Interno. Dov’è il ministro Piantedosi?”, aggiunge, “la Sicurezza è il simbolo dell’incantesimo svanito del governo ma non è l’unico. Basti pensare all’utopia che l’Italia potesse fare da ponte tra Ue e Stati Uniti”.”Siete tarantolati dall’esigenza di fare non i decreti legge ma di fare i tweet”, aggiunge, “abbiamo una realtà nella quale voi fate gli spot” sui social. “Mentre preparavate l’ennesimo decreto fuffa un uomo è stato ucciso a Massa, picchiato a sangue da un gruppo di ragazzini. E per Massa questo decreto non cambia nulla”, ha aggiunto l’ex premier.

Renzi: “Io e Conte da premier abbiamo rimpatriati più migranti di voi”

Noi lezioni sulla sicurezza da voi non le prendiamo. Avete rimpatriato meno immigrati di quanti ne abbiamo rimpatriati noi. Sia con il mio governo sia con il governo Conte”. Così il leader di Iv Matteo Renzi durante le dichiarazioni di voto finale al Senato sul dl sicurezza.

Avs: “Clima di paura usato per distrarre dai fallimenti del governo”

Il dl Sicurezza è “un’arma di distrazione di massa utilizzata per nascondere il fallimento del governo sulle politiche sociali”. Così Peppe De Cristofaro, capogruppo di Avs al Senato. “Ma c’è dentro anche un disegno – aggiunge -, un progetto di torsione della democrazia che punta a cambiare i connotati delle Repubblica democratica, utilizzando un clima di paura e ricerca del nemico”.”Prendiamo un impegno con gli elettori – conclude -. Quando toccherà a noi, e a noi toccherà molto preso, di questo decreto non resterà più nulla”.