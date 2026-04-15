Salvini: “Trump nei panni di Gesù non aiuta pace o credibilità”

Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa nella sede di via Bellerio, a Milano, torna sull’immagine pubblicata da Trump che lo raffigura come Gesù Cristo. “Il rapporto tra Italia e Stati Uniti prescinde da questa o quella dichiarazione. Conto che tutti quelli che hanno responsabilità e possibilità facciano tutto per porre fine alle due guerre in corso. Mettersi sui social nei panni di Gesù Cristo non penso che aiuti la pace nel mondo o aumenti la credibilità di nessuno“, ha dichiarato Salvini.