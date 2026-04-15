M5s, Schlein e Fratoianni alla presentazione del libro di Giuseppe Conte

Tanti leader e volti del centrosinistra alla presentazione del libro di Giuseppe Conte ‘Una nuova primavera’ alla Galleria Alberto Sordi, a Roma. Seduti in prima fila ci sono la segretaria Pd Elly Schlein, il coportavoce di Avs Nicola Fratoianni, il fondatore di ‘Progetto civico Italia’ Alessandro Onorato, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il Governatore della Campania Roberto Fico, gli ex ministri del Governo giallorosso Dario Franceschini e Roberto Speranza e poi il capogruppo M5S alla Camera Riccardo Ricciardi e il presidente dei senatori dem Francesco Boccia.