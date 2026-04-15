Decreto Primo Maggio, Landini (CGIL): "Ancora una volta il Governo non si confronta, si fermi"

“Mi pare che il Governo stia discutendo dell’ennesimo decreto senza discutere con le parti sociali, come ha già fatto negli altri decreto del primo maggio. E non mi pare ci siano stati risultati particolarmente importanti per chi lavora, dovrebbero imparare dall’esperienza, sarebbe meglio si fermassero un attimo”. Così il segretario della Cgil Maurizio Landini, arrivando al Forum di Confcommercio a Villa Miani, in riferimento al provvedimento sul lavoro povero annunciato dal governo per il primo maggio. “Noi abbiamo un confronto aperto proprio su come si cancellano i contratti pirata, si aumentano i salari, su come si riduce la precarietà e si investe in formazione e lavoro di qualità. Quindi credo che sarebbe molto importante che il governo desse un sostegno a questo accordo che stiamo cercando di realizzare”, ha concluso.